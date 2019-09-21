«Все может обойтись»: Сергей Майоров рассказал о второй операции Анастасии Заворотнюк

Кроме того, Сергей отметил, что супруг Анастасии, фигурист Петр Чернышев, и ее директор не могут выйти из больницы из-за ажиотажа: «Больница просто в оцеплении каких-то фанатов, людей с иконами, магов, экстрасенсов. Никто из палаты не выходит». Также Сергей рассказал, что Анастасию оставили без какой-либо связи с внешним миром. Стоит отметить, что весной этого года Сергей Майоров выпустил эксклюзивное интервью с актрисой и ее семьей, в котором Анастасия откровенно рассказала о маленькой дочке Миле.

Напомним, несколько дней назад стало известно, что у Анастасии Заворотнюк диагностирован рак мозга. В настоящий момент звезда сериала «Моя прекрасная няня» находится под наблюдением в одной из частных московских клиник.

Редакция Passion.ru желает актрисе скорейшего выздоровления!