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«Все может обойтись»: Сергей Майоров рассказал о второй операции Анастасии Заворотнюк

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Анастасия Заворотнюк

Фото: Starface

Телеведущий поделился новой информацией о состоянии здоровья актрисы.

Здоровье 48-летней актрисы Анастасии Заворотнюк — едва ли не самая главная новость последних дней. Пока различные СМИ и Telegram-каналы публикуют противоречивую информацию, поклонники «прекрасной няни» надеются, что появятся официальные сведения. В субботу, 21 сентября, стало известно, что актриса перенесла вторую операцию. О хирургическом вмешательстве рассказал ее друг, журналист Сергей Майоров. «Вчера ночью я разговаривал с Мариной Потаповой, с ее директором. Была вторая операция. Врачи посмотрели на результаты гистологии. Появилась надежда на то, что все может еще обойтись», — рассказал телеведущий своему коллеге Вадиму Такменеву в эфире «Центрального телевидения».

Кроме того, Сергей отметил, что супруг Анастасии, фигурист Петр Чернышев, и ее директор не могут выйти из больницы из-за ажиотажа: «Больница просто в оцеплении каких-то фанатов, людей с иконами, магов, экстрасенсов. Никто из палаты не выходит». Также Сергей рассказал, что Анастасию оставили без какой-либо связи с внешним миром. Стоит отметить, что весной этого года Сергей Майоров выпустил эксклюзивное интервью с актрисой и ее семьей, в котором Анастасия откровенно рассказала о маленькой дочке Миле.

Напомним, несколько дней назад стало известно, что у Анастасии Заворотнюк диагностирован рак мозга. В настоящий момент звезда сериала «Моя прекрасная няня» находится под наблюдением в одной из частных московских клиник.

Редакция Passion.ru желает актрисе скорейшего выздоровления!

Больше о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк вы можете прочитать здесь.

Текст: Наталья Емельянова

Фото: Instagram, Starface

Видео: YouTube

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