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Врачи прокомментировали состояние Софии Ротару после госпитализации

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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София Ротару

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Вечером 25 августа 71-летняя София Ротару попала в больницу в Уфе после частного концерта. Оказалось, у певицы было подозрение на инсульт.

Накануне у поклонников легендарной певицы Софии Ротару появился серьезный повод для беспокойства: артистка была госпитализирована в Уфе. Несмотря на то, что ее директор отрицал все слухи о тревожном состоянии звезды, сама София Михайловна подтвердила, что у нее возникли проблемы со здоровьем, а врачи подробно рассказали «Комсомольской правде», что же произошло.

«У Софии Михайловны была потеря памяти, высокое давление, то есть подозрение на острое нарушение мозгового кровообращения (инсульт, — прим. ред.). В итоге, учитывая симптомы, поставили диагноз «транзиторная ишемическая атака» (нарушение кровообращения головного мозга без развития острого инсульта, — прим.. ред.). Утром на всякий случай еще сделали Софии Михайловне МРТ. Увидели множественные очаги старых инсультов. Как выяснилось после беседы с Ротару, она неправильно принимала некоторые свои лекарства. А препараты, которые борются с тромбами, совсем не пила», — признался один из сотрудников Уфимской больницы скорой медицинской помощи в беседе с журналистами.

Источник добавил, что память у Ротару еще не восстановилась до конца, и она до сих пор находится в реанимации, где пробудет несколько дней. Рядом с певицей находится ее младшая сестра Аурика.

Фото: Instagram

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