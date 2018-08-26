Врачи прокомментировали состояние Софии Ротару после госпитализации

«У Софии Михайловны была потеря памяти, высокое давление, то есть подозрение на острое нарушение мозгового кровообращения (инсульт, — прим. ред.). В итоге, учитывая симптомы, поставили диагноз «транзиторная ишемическая атака» (нарушение кровообращения головного мозга без развития острого инсульта, — прим.. ред.). Утром на всякий случай еще сделали Софии Михайловне МРТ. Увидели множественные очаги старых инсультов. Как выяснилось после беседы с Ротару, она неправильно принимала некоторые свои лекарства. А препараты, которые борются с тромбами, совсем не пила», — признался один из сотрудников Уфимской больницы скорой медицинской помощи в беседе с журналистами.