Врачи пересадили чужое лицо потерявшей красоту девушке

История американки Кейти Стабблфилд вряд ли оставит кого-то равнодушным. В возрасте 18 лет девушка лишилась лица из-за сильных переживаний и необдуманных манипуляций с оружием. Врачи спасли ей жизнь, но повреждения были слишком велики, и им пришлось сшивать ткани так, чтобы оставить пациентке возможность видеть, дышать, питаться. Восстановить привычную человеческую внешность тогда не представлялось возможным.

Долгое время девушка жила в ожидании донора. Год назад Сандра Беннингтон, бабушка скончавшейся из-за наркотической зависимости 31-летней Адрэа Шнайдер, дала согласие на пересадку лица своей внучки. Так в мае 2017 года Кейти получила шанс на вторую жизнь и новую внешность.

Операция длилась 31 час. Семья Стабблфилд и руководство больницы штата Огайо двли журналистам добро на присутствие в палате и операционной, съемку документального фильма и последующее распространение фотографий. Одна из них, сделанная накануне операции, попала на обложку сентябрьского номера журнала National Geographic.