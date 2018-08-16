Врачи пересадили чужое лицо потерявшей красоту девушке

История американки Кейти Стабблфилд вряд ли оставит кого-то равнодушным. В возрасте 18 лет девушка лишилась лица из-за сильных переживаний и необдуманных манипуляций с оружием. Врачи спасли ей жизнь, но повреждения были слишком велики, и им пришлось сшивать ткани так, чтобы оставить пациентке возможность видеть, дышать, питаться. Восстановить привычную человеческую внешность тогда не представлялось возможным.
Долгое время девушка жила в ожидании донора. Год назад Сандра Беннингтон, бабушка скончавшейся из-за наркотической зависимости 31-летней Адрэа Шнайдер, дала согласие на пересадку лица своей внучки. Так в мае 2017 года Кейти получила шанс на вторую жизнь и новую внешность.
Операция длилась 31 час. Семья Стабблфилд и руководство больницы штата Огайо двли журналистам добро на присутствие в палате и операционной, съемку документального фильма и последующее распространение фотографий. Одна из них, сделанная накануне операции, попала на обложку сентябрьского номера журнала National Geographic.
До того пациентка перенесла в общей сложности еще 22 реконструктивно-пластических операции. Для восстановления ее челюсти использовались напечатанные на 3D принтере элементы кости и часть бедра. Кейти стала самой юной пациенткой в США, кому была сделана трансплантация лица: на момент хирургического вмешательства ей был 21 год.
До момента трагедии мисс Стабблфилд была симпатичной блондинкой. Теперь ей придется жить с чертами совсем другого человека, постоянно принимая снижающие вероятность отторжения трансплантированного лица препараты.
В интервью Кейти призналась, что очень хочет поступить в колледж и стать психологом.
Первая в мире операция по полной пересадке лица была проведена в Испании в 2010 году. На данный момент в мире проведено всего 40 таких операций.
Фото: globallookpress, natgeo