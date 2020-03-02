Врачи обнаружили коронавирус у вернувшегося из Италии россиянина

О том, что в России зафиксирован первый случай коронавируса, сообщило информационное агентство «Интерфакс». Инфекция COVID-19 была обнаружена у россиянина, вернувшегося из Италии. «По данным эпидемиологического расследования установлено, что молодой человек заболел 21 февраля, находясь на отдыхе в Италии», — пишет издание со ссылкой на штаб.

Болезнь протекает в легкой форме. Мужчина прибыл в Россию 23 февраля, проживал в частном доме в Московской области, обратился в поликлинику с симптомами ОРВИ 27 февраля. На данный момент он изолирован. Госпитализированы также пассажиры рейса, которые прибыли с заболевшим, и члены его окружения.

«В течение суток с момента появления подозрения о заражении (29 февраля) был установлен полный круг контактов этого человека - родственники, друзья, знакомые и пассажиры, летевшие с ним одним рейсом. Госпитализированы 6 родственников и 5 знакомых заболевшего. Из числа пассажиров рейса госпитализировано 13 человек, помещены в карантин 83 человека», — прокомментировал на своей страничке мэр Москвы Сергей Собянин.