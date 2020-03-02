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Врачи обнаружили коронавирус у вернувшегося из Италии россиянина

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Светланы Лободы

Пока мировые СМИ обсуждают новые вспышки коронавируса, а российские и не только знаменитости пытаются обезопасить себя, надевая маски во время путешествий, в Москве был зафиксирован первый случай заболевания.

О том, что в России зафиксирован первый случай коронавируса, сообщило информационное агентство «Интерфакс». Инфекция COVID-19 была обнаружена у россиянина, вернувшегося из Италии. «По данным эпидемиологического расследования установлено, что молодой человек заболел 21 февраля, находясь на отдыхе в Италии», — пишет издание со ссылкой на штаб.

Болезнь протекает в легкой форме. Мужчина прибыл в Россию 23 февраля, проживал в частном доме в Московской области, обратился в поликлинику с симптомами ОРВИ 27 февраля. На данный момент он изолирован. Госпитализированы также пассажиры рейса, которые прибыли с заболевшим, и члены его окружения.

«В течение суток с момента появления подозрения о заражении (29 февраля) был установлен полный круг контактов этого человека - родственники, друзья, знакомые и пассажиры, летевшие с ним одним рейсом. Госпитализированы 6 родственников и 5 знакомых заболевшего. Из числа пассажиров рейса госпитализировано 13 человек, помещены в карантин 83 человека», — прокомментировал на своей страничке мэр Москвы Сергей Собянин.

До этого подозрения на коронавирус у находящихся на карантине пациентов не подтверждались.

Знаменитости, которые вынуждены путешествовать, стараются обезопасить себя, надевая маски.

«Лувр закрыли. Все тревожнее ежедневные новости. Друзья, если вы путешествуете, почитайте о правилах профилактики, о безопасности в самолетах, о масках, санитайзерах. Сегодня все это имеет огромное значение и может уберечь вас от неприятных последствий. Гигиена!!!! Это наше все. Берегите себя пожалуйста», — пишет в блоге Светлана Лобода.

«Берегите себя, друзья. И я не нагнетаю. Этот пост про обычные вирусы. Но кому охота валяться дома и пить таблетки. Пожалуйста, мойте руки, как можно чаще. Пейте витамин C. Добавляйте в чай имбирь. Высыпайтесь. Не пейте алкоголь. Если у вас симптомы простуды — оставайтесь дома. Носите маску, если заболели. Мы с моей командой, желаем всем крепкого здоровья», — советует Лена Темникова.

«Я смотрю уже людям не так смешно, как было в начале, уже по этому поводу меньше "смешных мемов". Знакомые активно сдают Билеты, бояться куда-либо лететь. Мы конечно отчаянные и на мой др улетаем, без детей, взрослыми, но улетаем! Не в Китай конечно, но аэропорт нам предстоит», — позирует в маске Ксения Бородина.

«В самолете меры предосторожности не помешают», — личным примером подтверждает Марина Юдашкина.

Фото и видео: instagram

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