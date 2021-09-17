passion.ru
1 мин.

Врачи наконец поняли, почему после коронавируса выпадают волосы

Одним из множественных последствий перенесенного коронавируса считается выпадение волос, однако такой побочный эффект может наблюдаться и после вакцинации. С чем связано выпадение волос и действительно ли прививка вызывает подобные проблемы рассказала главный внештатный терапевт Минздрава Прикамья Наталья Корягина.
Врачи наконец поняли, почему после коронавируса выпадают волосы

По мнению Натальи Корягиной, основной причиной выпадения волос после перенесенной коронавирусной инфекции считается понижение уровня железа в организме.

«Выпадение волос — одно из последствий постковидного синдрома, по данным медицинской литературы, восстановление занимает 3–4 месяца. В луковицах тоже идут провоспалительные реакции, гипоксия, потому что вирус влияет на все тканевые факторы роста, на свертываемость крови. Гипоксия, возникающая на фоне новой коронавирусной инфекции, влияет на весь организм. А волосы — это быстро отделяющаяся ткань, которой надо много кислорода», — объяснила специалист в беседе с 59.RU.

Причины обильной потери волос после вакцинации пока не установлены, но предполагается, что дело в гене ковида. «Имеется в виду ген коронавирусного S-белка, который входит в вакцину, он может дать какую-то иммуногенность и проявления. На самом деле сам коронавирус новую болезнь не вызывает, а только ухудшает то, что уже было. Для женщин нашей страны характерен скрытый железодефицит, когда железа не достает в селезенке и печени», — заявила Наталья Корягина.

Фото: freepik.com