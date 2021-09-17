Врачи наконец поняли, почему после коронавируса выпадают волосы

По мнению Натальи Корягиной, основной причиной выпадения волос после перенесенной коронавирусной инфекции считается понижение уровня железа в организме.

«Выпадение волос — одно из последствий постковидного синдрома, по данным медицинской литературы, восстановление занимает 3–4 месяца. В луковицах тоже идут провоспалительные реакции, гипоксия, потому что вирус влияет на все тканевые факторы роста, на свертываемость крови. Гипоксия, возникающая на фоне новой коронавирусной инфекции, влияет на весь организм. А волосы — это быстро отделяющаяся ткань, которой надо много кислорода», — объяснила специалист в беседе с 59.RU.

Причины обильной потери волос после вакцинации пока не установлены, но предполагается, что дело в гене ковида. «Имеется в виду ген коронавирусного S-белка, который входит в вакцину, он может дать какую-то иммуногенность и проявления. На самом деле сам коронавирус новую болезнь не вызывает, а только ухудшает то, что уже было. Для женщин нашей страны характерен скрытый железодефицит, когда железа не достает в селезенке и печени», — заявила Наталья Корягина.