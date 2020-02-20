Полтора года назад актриса Джули Уолтерс, известная миру ролями в «Гарри Поттере», «Приключениях Паддингтона» и фильме «Таинственный сад», узнала о своей болезни.«Врач сказал, что нашел образования в моей толстой кишке. Боюсь, что это рак», — вспоминает она в видео, которым поделился канал «Би-би-си».Актрисы надеялась, что это ошибка. Позже, когда она снова обратилась к медикам из-за расстройства желудка и болей, они подтвердили диагноз.Две опухоли в толстой кишке оказались злокачественными. Уолтерс констатировала, что фильм «Таинственный сад» может стать для нее последним. Фото: globallookpressПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!