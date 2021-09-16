Врач объяснил, почему переболевшим коронавирусом россиянкам надо отказаться от каблуков

«При постковидном синдроме риск образования тромбозов возрастает на 30%, в том числе в венах нижних конечностей, а ношение обуви на высоких каблуках в разы способствует усугублению этих заболеваний. Потенцируя друг друга, риски накладываются и могут быть фатальными — в самом неблагоприятном случае вызвать тромбоэмболию легочной артерии, остановку сердца и смерть», — рассказал Сергей Токарев в беседе с URA.ru.

По словам специалиста, врачами не рекомендовано ношение каблуков после болезни, поскольку они еще создают дополнительную нагрузку на ноги и перенапряжение мышц, а значит, приводят к нагрузке на вены. Такая обувь может серьезно навредить людям с нарушением кровообращения нижних конечностей, варикозным расширением вен, перенесшими тромбофлебит или имеющими риски этих недугов.

«В период восстановления им необходимо максимально позаботиться о ношении соответствующей обуви, оптимальной длительной активности, ограничить длительные перелеты и переезды», — уточнил Сергей Токарев.