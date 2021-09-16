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Врач объяснил, почему переболевшим коронавирусом россиянкам надо отказаться от каблуков

Как сообщает главный внештатный специалист Министерства здравоохранения РФ по медицинской профилактике в УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев, после перенесенного коронавируса необходимо выбирать правильную обувь. По словам специалиста, негативно влияют на здоровье высокие каблуки, поскольку при постковидном синдроме они могут усугубить нарушения функций кровообращения.
Врач объяснил, почему переболевшим коронавирусом россиянкам надо отказаться от каблуков

«При постковидном синдроме риск образования тромбозов возрастает на 30%, в том числе в венах нижних конечностей, а ношение обуви на высоких каблуках в разы способствует усугублению этих заболеваний. Потенцируя друг друга, риски накладываются и могут быть фатальными — в самом неблагоприятном случае вызвать тромбоэмболию легочной артерии, остановку сердца и смерть», — рассказал Сергей Токарев в беседе с URA.ru.

По словам специалиста, врачами не рекомендовано ношение каблуков после болезни, поскольку они еще создают дополнительную нагрузку на ноги и перенапряжение мышц, а значит, приводят к нагрузке на вены. Такая обувь может серьезно навредить людям с нарушением кровообращения нижних конечностей, варикозным расширением вен, перенесшими тромбофлебит или имеющими риски этих недугов.

«В период восстановления им необходимо максимально позаботиться о ношении соответствующей обуви, оптимальной длительной активности, ограничить длительные перелеты и переезды», — уточнил Сергей Токарев.

Фото: freepik.com