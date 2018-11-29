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Впервые в истории президентом Грузии стала женщина

66-летняя Саломе Зурабишвили победила на выборах в Грузии и рассказала, каким она будет президентом.

16 декабря в Грузии пройдет инаугурация Саломе Зурабишвили. Впервые в истории этой страны президентом стала женщина. Ее кандидатуру, согласно результатам второго тура, выбрало почти 60% проголосовавших. Сторонники поздравляют коллегу, а СМИ обсуждают личность женщины-президента.

«Большое спасибо за оказанное мне доверие. Я буду президентом всех граждан Грузии — и тех, кто поддержал меня, и тех, кто не голосовал за меня», — цитирует ее слова агентство ТАСС, отмечая что первым ее зарубежным визитом станет поездка в Брюссель, Берлин, Париж, Литву, страны Балтии.

Говоря об основных принципах своего правления, политик указала сплочение общества и упрочение спокойствия и стабильности в стране.

«Я хочу быть обычным президентом, который пьет кофе, ходит по улицам и является частью общества. Посмотрим, насколько у меня это получится. Сейчас у меня очень большие планы», — цитирует РИА Новости.

Информация из открытых источников: Саломе Зурабишвили родилась в Париже в семье грузинских политических эмигрантов. Будучи выпускницей Парижского института политических наук во Франции и Колумбийского университета в США, она с 1974-го по 2004 год работала в системе МИД Франции, представляя страну в ООН и занимая высокие должности в посольствах Франции в США и Грузии, также два года Зурабишвили была сотрудником постоянной миссии Франции в НАТО. В 2004—2005 годах Саломе занимала пост министра иностранных дел Грузии, после чего сформировала оппозиционную партию «Путь Грузии». Саломе Зурабишвили была активным критиком президента Михаила Саакашвили.

Фото: globallookpress

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