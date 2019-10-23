«Впервые такое случилось»: 58-летняя Елена Малышева попала в больницу с высоким давлением

Всю ночь вокруг нее кружились доктора, которые стабилизировали ее давление. В понедельник ее отпустили домой.

«Сегодня первый раз в жизни у меня поднялось артериальное давление до очень высоких цифр. Давление - это всегда угроза инсульта! Я врач и знаю, что делать. Очень важно, чтобы в таких ситуациях вы тоже вели себя правильно. Если даже врачи скорой помощи снизили вам давление, все равно не отказывайтесь от госпитализации. С давлением шутки плохи. Нужно обследоваться и понять причины его повышения.

Мы с врачом-кардиологом думаем, что повышение давления было связано с очень сильной головной болью. Головная боль провоцирует подъемы давления (а не наоборот!). Все препараты, которые лечат головную боль, поднимают давление. Именно так и случилось со мной», — рассказала Елена Васильевна.

Она также добавила, что однозначно будет принимать таблетки от давления. «Потому что давление – это риски инсульта. А я хочу жить и работать».

В комментариях к публикации Елены Малышевой написали, что в регионах с высоким давлением в больницы не забирают, а скорые приходится порой ждать очень долго. Также телеведущую упрекнули в том, что она не чувствовала себя настолько плохо, если заботилась о кадрах во время поездки в скорой помощи.