«Впервые такое случилось»: 58-летняя Елена Малышева попала в больницу с высоким давлением
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Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look press
58-летняя Елена Малышева минувшей ночью оказалась в Боткинской больнице. Доктора медицинских наук госпитализировали из-за высокого давления.
«Давление поднялось до 200/130 – это очень высокие цифры, — рассказала медик. — дома мне давление снизили, но сказали, что нужно в больницу. Сопротивляться я не стала».
Всю дорогу Елена Малышева вела прямой эфир из столичной скорой: «Гипертонический криз у меня случился первый раз в жизни», — призналась Елена Малышева.
Всю ночь вокруг нее кружились доктора, которые стабилизировали ее давление. В понедельник ее отпустили домой.
«Сегодня первый раз в жизни у меня поднялось артериальное давление до очень высоких цифр. Давление - это всегда угроза инсульта! Я врач и знаю, что делать. Очень важно, чтобы в таких ситуациях вы тоже вели себя правильно. Если даже врачи скорой помощи снизили вам давление, все равно не отказывайтесь от госпитализации. С давлением шутки плохи. Нужно обследоваться и понять причины его повышения.
Мы с врачом-кардиологом думаем, что повышение давления было связано с очень сильной головной болью. Головная боль провоцирует подъемы давления (а не наоборот!). Все препараты, которые лечат головную боль, поднимают давление. Именно так и случилось со мной», — рассказала Елена Васильевна.
Она также добавила, что однозначно будет принимать таблетки от давления. «Потому что давление – это риски инсульта. А я хочу жить и работать».
В комментариях к публикации Елены Малышевой написали, что в регионах с высоким давлением в больницы не забирают, а скорые приходится порой ждать очень долго. Также телеведущую упрекнули в том, что она не чувствовала себя настолько плохо, если заботилась о кадрах во время поездки в скорой помощи.
Фото и видео: Instagram, Anatoly Lomochov, Anton Belitsky/ Global Look press
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