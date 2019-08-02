Впервые с начала XX века: 67-летний король Таиланда стал многоженцем

В мае 2019 года 66-летний Маха Вачиралонгкорн незадолго до коронации женился на начальнице своей личной охраны – 40-летней Сутхиде. Вскоре после свадьбы Маха взошел на престол и получил титул Король Таиланда Рама Х.
28 июля, в день своего 67-летия, король Таиланда присвоил титул королевской наложницы-консорт любовнице — 34-летней армейской медсестре Синеенат Вонгваджирапакди. Этот титул раньше носила жена короля. Церемония прошла в присутствии королевы Сутхиды, сообщает Daily Mail. Во время официальных церемоний подданные буквально лежат на полу, так как в Таиланде король считается богоподобной фигурой и должен восседать выше остальных.
По сути король стал многоженцем, чего не происходило с 1932 года.
Фото: Кадры програамы национального телевидения
Сутхида — стала четвертой женой Рамы Х. Впервые он женился в 1977 году принц женился на двоюродной сестре. У них родилась дочь - принцесса Баджракитиябха. В 1980 году брак распался, но развелись супруги в 1991-м.
В 1994 году тогда еще принц женился на актрисе Ювадхиде Полпрасет, которая родила ему 5 детей. С ней он несколько лет прожил в фактическом браке. Развод состоялся в 1996 году. После вторая жена забрала детей и уехала в Великобританию, а затем – в США. И, как эмигранты, дети и бывшая супруга лишились всех титулов. После дочь вернулась в Таиланд и осталась с отцом. Сейчас она выполняет множество представительских функций. К тому же она известный на родине дизайнер одежды.
Третьей женой Вачиралонгкорна стала простолюдинка, которая в 2005 году родила сына, но в 2014-м супруги расстались и принцесса отказалась от всех титулов.
Текст: Галина Нежнева
Фото: East News
Видео: youtube.com/ Guardian News
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