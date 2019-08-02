Впервые с начала XX века: 67-летний король Таиланда стал многоженцем

Сутхида — стала четвертой женой Рамы Х. Впервые он женился в 1977 году принц женился на двоюродной сестре. У них родилась дочь - принцесса Баджракитиябха. В 1980 году брак распался, но развелись супруги в 1991-м.

В 1994 году тогда еще принц женился на актрисе Ювадхиде Полпрасет, которая родила ему 5 детей. С ней он несколько лет прожил в фактическом браке. Развод состоялся в 1996 году. После вторая жена забрала детей и уехала в Великобританию, а затем – в США. И, как эмигранты, дети и бывшая супруга лишились всех титулов. После дочь вернулась в Таиланд и осталась с отцом. Сейчас она выполняет множество представительских функций. К тому же она известный на родине дизайнер одежды.

Третьей женой Вачиралонгкорна стала простолюдинка, которая в 2005 году родила сына, но в 2014-м супруги расстались и принцесса отказалась от всех титулов.