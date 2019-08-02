passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Впервые с начала XX века: 67-летний король Таиланда стал многоженцем

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 6

Король Таиланда - Рама Х

Фото: EAST NEWS
Монарх присвоил любовнице титул королевской наложницы.

В мае 2019 года 66-летний Маха Вачиралонгкорн незадолго до коронации женился на начальнице своей личной охраны – 40-летней Сутхиде. Вскоре после свадьбы Маха взошел на престол и получил титул Король Таиланда Рама Х.

Свадьба короля Таиланда

28 июля, в день своего 67-летия, король Таиланда присвоил титул королевской наложницы-консорт любовнице — 34-летней армейской медсестре Синеенат Вонгваджирапакди. Этот титул раньше носила жена короля. Церемония прошла в присутствии королевы Сутхиды, сообщает Daily Mail. Во время официальных церемоний подданные буквально лежат на полу, так как в Таиланде король считается богоподобной фигурой и должен восседать выше остальных.

По сути король стал многоженцем, чего не происходило с 1932 года.

Король и королева Таиланда и любовьница Рамы Х

Фото: Кадры програамы национального телевидения

Сутхида — стала четвертой женой Рамы Х. Впервые он женился в 1977 году принц женился на двоюродной сестре. У них родилась дочь - принцесса Баджракитиябха. В 1980 году брак распался, но развелись супруги в 1991-м.

В 1994 году тогда еще принц женился на актрисе Ювадхиде Полпрасет, которая родила ему 5 детей. С ней он несколько лет прожил в фактическом браке. Развод состоялся в 1996 году. После вторая жена забрала детей и уехала в Великобританию, а затем – в США. И, как эмигранты, дети и бывшая супруга лишились всех титулов. После дочь вернулась в Таиланд и осталась с отцом. Сейчас она выполняет множество представительских функций. К тому же она известный на родине дизайнер одежды.

Третьей женой Вачиралонгкорна стала простолюдинка, которая в 2005 году родила сына, но в 2014-м супруги расстались и принцесса отказалась от всех титулов.

Текст: Галина Нежнева

Фото: East News

Видео: youtube.com/ Guardian News

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!