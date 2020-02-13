Модель Анастасия Решетова и музыкант Тимур Юнусов (Тимати) стали родителями в октябре 2019 года. Долгое время они скрывали лицо малыша, и теперь, когда ему исполнилось почти 4 месяца, решили показать его миру. «Вот такой у нас Тимурыч ))) На кого похож?)», — написала молодая мама. Как считаете, на кого похож мальчик? У Тимати, кроме маленького Ратмира, есть 5-летняя дочь Алиса, которая родилась в отношениях с моделью Аленой Шишковой — девочка растет хрупкой блондинкой. Фото и видео: instagramПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!