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Вот это пара! Эпатажная Ники Минаж перестала скрывать роман с Эминемом

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Ники Минаж
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Ники Минаж подтвердила слухи о романе с легендарным рэпером.

Слухи о романе 35-летней Ники Минаж и 44-летнего рэпера Эминема ходят уже давно. До этого четверга они не находили подтверждения. Но поклонники продолжали задавать вопрос о личной жизни рэп-исполнительницы, и сегодня она ответила «Да».

Еще в начале 2000-х Эминем был женат на красавице-блондинке Кимберли Энн Скотт. Пара познакомилась в подростковом возрасте, несколько раз расставалась, мирилась, заключала брак дважды — с 1999 по 2001 и в 2006-м. У них есть общая дочь Хейли, сейчас ей 22 года. В 2010-м году ряд СМИ сообщил о примирении пары после очередного расставания в 2006-м, но эта информация не подтвердилась.

Примерно в это же время Эминем и Ники начали работу над совместным треком Roman's Revenge, после чего стали лучшими друзьями. В интервью для Vulture музыкант сообщал, что с момента развода серьезных отношений, о которых хотелось бы сообщить публике, у него не было.

Ранее Ники Минаж была замечена в романтической связи с 44-летним рэпером Nas, который тоже был ее хорошим другом долгое время, но в декабе прошлого года продлившийся около семи месяцев роман закончился. До этого певица, разорвав двухлетние отношения с 31-летним рэпером Meek Mill, публично объявляла, что ненавидит мужчин.

Насколько серьезным было признание певицы на этот раз — покажет время. А пока мы ждем первого совместного выхода пары в свет.

Фото: instagram, dailymail.co.uk

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