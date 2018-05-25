Вот это пара! Эпатажная Ники Минаж перестала скрывать роман с Эминемом

Еще в начале 2000-х Эминем был женат на красавице-блондинке Кимберли Энн Скотт. Пара познакомилась в подростковом возрасте, несколько раз расставалась, мирилась, заключала брак дважды — с 1999 по 2001 и в 2006-м. У них есть общая дочь Хейли, сейчас ей 22 года. В 2010-м году ряд СМИ сообщил о примирении пары после очередного расставания в 2006-м, но эта информация не подтвердилась.

Примерно в это же время Эминем и Ники начали работу над совместным треком Roman's Revenge, после чего стали лучшими друзьями. В интервью для Vulture музыкант сообщал, что с момента развода серьезных отношений, о которых хотелось бы сообщить публике, у него не было.

Ранее Ники Минаж была замечена в романтической связи с 44-летним рэпером Nas, который тоже был ее хорошим другом долгое время, но в декабе прошлого года продлившийся около семи месяцев роман закончился. До этого певица, разорвав двухлетние отношения с 31-летним рэпером Meek Mill, публично объявляла, что ненавидит мужчин.

Насколько серьезным было признание певицы на этот раз — покажет время. А пока мы ждем первого совместного выхода пары в свет.

Фото: instagram, dailymail.co.uk