«Воспитываем очень по-современному и по-модному»: сын 71-летнего Бари Алибасова рассказал о новорожденной дочке

При этом малышка вместе с мамой сейчас живет в Калининграде, поскольку у ее родителей — гостевой брак. «Виолетта из канонической, классической семьи, где семья приоритет. А я — гастролер, для меня приоритет — достижения, которые я могу завоевать и принести в семью. Но при этом при всем я два раза в месяц у нее, мы не разводимся пока. Просто такой формат, когда у папы отдельная личная жизнь, у мамы отдельная личная жизнь», — признался Алибасов-младший в том же интервью. Напомним, Бари и Виолетта поженились в прошлом году, причем это уже седьмой брак бизнесмена. Его отец также женился — его избранницей стала давняя возлюбленная, 80-летняя актриса Лидия Федосеева-Шукшина.

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Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram