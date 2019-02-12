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«Воспитываем очень по-современному и по-модному»: сын 71-летнего Бари Алибасова рассказал о новорожденной дочке

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Бари Алибасов-младший

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Супруга сына известного продюсера родила девочку еще в середине января.

Бари Алибасов-младший редко рассказывает о своей личной жизни, поэтому радостное событие, произошедшее в его семье еще в середине января, стало известным только сейчас — у мужчины родилась дочь, которую он и его супруга Виолетта Гришина решили назвать Амелией.

«Ползает, как хочет, где хочет, ест, как хочет. С точки зрения как ее воспитывают — идеально, очень по-современному, по-модному», — рассказал Бари Алибасов-младший в интервью программе Пятого канала «Светская хроника».

При этом малышка вместе с мамой сейчас живет в Калининграде, поскольку у ее родителей — гостевой брак. «Виолетта из канонической, классической семьи, где семья приоритет. А я — гастролер, для меня приоритет — достижения, которые я могу завоевать и принести в семью. Но при этом при всем я два раза в месяц у нее, мы не разводимся пока. Просто такой формат, когда у папы отдельная личная жизнь, у мамы отдельная личная жизнь», — признался Алибасов-младший в том же интервью. Напомним, Бари и Виолетта поженились в прошлом году, причем это уже седьмой брак бизнесмена. Его отец также женился — его избранницей стала давняя возлюбленная, 80-летняя актриса Лидия Федосеева-Шукшина.

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Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram

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