Во всем мире рекордно дорожает еда: в чем причина неконтролируемого роста цен на продукты

По словам эксперта, цены умудряются пробивать ранее недостижимые величины. «Это один из самых динамичных ростов цен с 70-х годов. Тогда примерно такой же был уровень цен, но тогда это было связано с глобальными финансовыми изменениями. За 40 лет не было такого роста цен, который мы сейчас наблюдаем», — сказал URA.ru Иван Федяков.

Аналитик отметил, это происходит по причине того, что различные продукты так или иначе связаны между собой. Например, цены растут не только на плодоовощную продукцию или на молоко, но и на корма, удобрения. «Это запускает спираль роста цен, и цены растут и будут расти, но другой вопрос, что покупательская способность не безгранична. Рано или поздно будет нащупан тот уровень, выше которого не должно быть движения цен», — заключил он.