Влюбленные из разных стран официально поженились по Zoom из-за режима изоляции

«Они никогда не понимали, что мой парень приехал жениться и жить в Аргентине, что он путешествует не как турист. На каждый вопрос нам отвечали отрицательно. Власти утверждали, что если мы не поженимся, Скотт не сможет въехать в страну», — объяснила девушка.

Руководство штата в США, где проживал молодой человек, выдало ему разрешение на онлайн-бракосочетание.

Мужчина и женщина провели церемонию в интернете в традиционных костюмах. На свадьбе были и гости: они также подключились к церемонии по Zoom.