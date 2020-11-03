Влюбленные из разных стран официально поженились по Zoom из-за режима изоляции
Пара не может встретиться лично, но решила скрепить союз в период коронавирусных ограничений. Как пишет издание, режим изоляции и ограничения в перелетах разлучили влюбленных на десять месяцев.
Couple Become The First In The World To Get Legally Married Via Zoom While In Different Countries (Photos) https://t.co/q37akVaAKp— BrownGH.Com (@brownghdotcom) November 2, 2020
32-летний парень и 28-летняя девушка познакомились в 2017 году. В январе 2020 года американец сделал предложение своей возлюбленной и планировал переехать в Аргентину в марте, пока границы окончательно не закроют. Власти сделать это иностранцу не позволили, так как он не был ни родственником, ни супругом девушки.
«Они никогда не понимали, что мой парень приехал жениться и жить в Аргентине, что он путешествует не как турист. На каждый вопрос нам отвечали отрицательно. Власти утверждали, что если мы не поженимся, Скотт не сможет въехать в страну», — объяснила девушка.
Руководство штата в США, где проживал молодой человек, выдало ему разрешение на онлайн-бракосочетание.
Мужчина и женщина провели церемонию в интернете в традиционных костюмах. На свадьбе были и гости: они также подключились к церемонии по Zoom.
Фото: pixabay.com
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