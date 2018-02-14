Сенатор Елена Мизулина считает неэффективными предложенные меры.

Законопроект о пожизненном лишении свободы для педофилов, который был внесен в Госдуму в рамках комплекса мер по усилению защиты детей до 14 лет от преступлений сексуального характера, подвергся критике. Сенатор Елена Мизулина считает предложенные меры неэффективными.

«Только эта мера не позволит решить весь комплекс проблем защиты детей от сексуального насилия, тем более маленьких детей. Сейчас та рабочая группа, которую я возглавляю по поручению Совета Федерации, прорабатывает целый комплекс предложений. На сегодня у нас 27 законодательных предложений — поправки в разные законы», — цитирует Мизулину ТАСС.

Насильники делятся на три категории, считает политик: на вменяемых, невменяемых и «просто распущенных». «Закон должен их четко дифференцировать. Мы это будем делать», — пояснила она.

Авторы проекта — вице-спикер Госдумы от «Единой России» Ирина Яровая и 12 депутатов от всех фракций. «Совершение преступления любыми лицами, которые несут обязанность по содержанию, воспитанию, обучению или защите прав детей, также будет признаваться отягчающим вину преступлением», — цитировал слова Яровой РБК.

Елена Мизулина возглавляет специально созданную в Совете Федерации рабочую группу по выработке мер, направленных на пресечение посягательств на половую неприкосновенность несовершеннолетних.

Фото: globallookpress