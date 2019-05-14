Власти прокомментировали сообщения о запрете на ввоз хамона в багаже

В последнее время в связи с планирующимися поправками в закон «О ветеринарии» в Сети участились сообщения о том, что власти планируют запретить либо серьезно ограничить возможность ввоза гражданами «запрещенки» (в частности — хамона) из заграничных поездок.

Министерство сельского хозяйства РФ не планирует вводить дополнительные ограничения на провоз гражданами из-за рубежа животноводческой продукции для личного пользования, сообщает «РБК» со ссылкой на текст заявления пресс-службы ведомства.

На данный момент, согласно правилам ЕАЭС, для личных нужд без сопроводительных документов можно провезти до 5 килограммов импортной животноводческой продукции на человека — с условием, что она будет в заводской упаковке, а также что в стране производства и покупки не было зафиксировано никаких заразных болезней животных