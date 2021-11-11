Власти планируют обязательное введение QR-кодов для посещения кафе, магазинов и транспорта

О принятом решение сообщает портал «РБК». Как заявил один из источников, данное нововведение позволит сократить число смертности и заболеваемости по России.

«Это экстренная мера с учетом сложной эпидемиологической ситуации, которая будет действовать до июня 2022 года. Решения о QR-кодах и деталях их использования будут принимать регионы, а поправки предусматривают, что в рамках антиковидных мер местные власти должны будут обеспечить возможность посещения людьми массовых мероприятий, организаций культуры, общественного питания и розничной торговли или по QR-коду о прививке, или по документу о том, что человек переболел ковидом, или по медотводу от вакцинации с отрицательным ПЦР-тестом», — сообщает «РБК».

Помимо общественных мест, обязательное наличие QR-кодов будет применено также для самолетов и поездов.

Для посещения вышеуказанных мест жителям России потребуется один из перечисленных документов: QR-код, полученный после вакцинации, справка о перенесенной болезни, справка сообщающая о медицинском запрете на прививку или отрицательный ПЦР-тест.