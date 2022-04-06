Владимир Жириновский скончался после тяжелой и продолжительной болезни

Умер Владимир Жириновский. Печальную новость сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале: «После тяжёлой и продолжительной болезни ушёл из жизни Владимир Вольфович Жириновский. Яркий, талантливый политик. Человек, который глубоко понимал как устроен мир и многое предвидел. Лидер фракции ЛДПР в Государственной Думе. Он всегда был в гуще событий. Его личность настолько масштабна, что без него трудно представить историю развития политической системы современной России. Лучшая оценка его деятельности — неизменная поддержка избирателей. Для нас всех — это невосполнимая потеря. Пусть светлая память о нём всегда будет в наших сердцах».

Политик попал в больницу в начале февраля из-за осложнений после перенесенного коронавируса. У него было поражено около 75% легких. Вскоре после госпитализации Жириновского подключили к аппарату ИВЛ. 14 февраля в СМИ появилась информация о том, что состояние политика удалось стабилизировать, но ему еще требуется постоянное наблюдение медиков.

Уже 20 марта появилась информация о резком ухудшении состояние политика. Врачам пришлось вновь ввести его в медикаментозную кому. Сообщалось о том, что у Жириновского начался септический шок.

О смерти политика Володин объявил и во время заседания в Госдуме. После этого началась минута молчания. Во фракции ЛДПР подтвердили информацию.