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Знаменитости поздравили Владимира Путина на торжественной церемонии инаугурации

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Владимир Путин
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Сегодня в Кремлевском дворце состоялась инаугурация главы государства.

Церемония началась незадолго до полудня 7 мая. Владимир Путин вышел из своего рабочего кабинета в Сенатском дворце Кремля, сел в машину проекта «Кортеж» и проехал несколько сотен метров до Большого Кремлевского дворца, где принес присягу и выступил с речью.

«Считаю своим долгом сделать все для России, для настоящего и будущего. Цель моей жизни — служение людям, нашему Отечеству», — заявил глава государства. Путин пообещал повышать качество образования и здравоохранения, уделить особое внимание поддержке «традиционных семейных ценностей, материнства и детства, чтобы в России рождалось как можно больше желанных, здоровых, умных, талантливых малышей».

На инаугурацию пригласили доверенных лиц президента на выборах и представителей организаций, которые помогали Владимиру Владимировичу в работе и в ходе предвыборной кампании, объяснил его пресс-секретарь Дмитрий Песков журналистам. Были на церемонии и российские знаменитости: фигурист Евгений Плющенко, вратарь сборной России по футболу Игорь Акинфеев, музыкант Олег Газманов, певица Зара, режиссеры Никита Михалков и его брат Андрей Кончаловский, певица Диана Гурцкая и другие.

Уже завтра!

Публикация от Евгений Плющенко (@plushenkoofficial)

Напомним, на выборах президента 18 марта 2017 года Владимир Путин набрал 76,69% и обновил собственный рекорд.

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

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