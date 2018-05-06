Знаменитости поздравили Владимира Путина на торжественной церемонии инаугурации

Церемония началась незадолго до полудня 7 мая. Владимир Путин вышел из своего рабочего кабинета в Сенатском дворце Кремля, сел в машину проекта «Кортеж» и проехал несколько сотен метров до Большого Кремлевского дворца, где принес присягу и выступил с речью.

«Считаю своим долгом сделать все для России, для настоящего и будущего. Цель моей жизни — служение людям, нашему Отечеству», — заявил глава государства. Путин пообещал повышать качество образования и здравоохранения, уделить особое внимание поддержке «традиционных семейных ценностей, материнства и детства, чтобы в России рождалось как можно больше желанных, здоровых, умных, талантливых малышей».