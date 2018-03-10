Владимир Путин рассказал о преемнике и своем фото верхом на медведе
Чуть больше недели осталось до выборов нового президента России. Пока некоторые эпатажные кандидаты в президенты превращают телевизионные дебаты в фарс, действующий глава государства Владимир Путин в преддверии выборов ответил на вопросы американской журналистки Меган Келли. Например, рассказал о том, что думает о своем преемнике с 2000 года: «Думать не вредно, но в конечном итоге выбор всё равно будет за российским народом. Всё равно, симпатизирую я кому‑то или, наоборот, мне кто-то не нравится — кандидаты придут на выборы, и, в конечном итоге, окончательное решение примут граждане Российской Федерации».
Кроме того, Владимир Путин отметил, что не уверен в приходе к власти «разрушителей порядка»: «Ваши так называемые эксперты выдают желаемое за действительное. Я уже много слышал бредней по этому поводу. Почему вы думаете, что обязательно после меня к власти в России должны прийти люди, которые готовы будут разрушить всё, что сделано мною за последние годы? Может быть, наоборот, это будут люди, которые захотят укрепить Россию, создать для неё будущее, создать для неё платформу развития для следующих поколений. Почему вы вдруг решили, что придут разрушители, которые всё будут разрушать и уничтожать? Может быть, кому-то этого бы и хотелось — в том числе и в Соединённых Штатах, — но не думаю, что они правы».
Президент также рассказал, что не может контролировать всех сотрудников своей Администрации. «Досталось» и пресс-секретарю Владимира Путина Дмитрию Пескову: «У нас две тысячи сотрудников Администрации, неужели Вы думаете, что я каждого контролирую? Вон Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь, он несёт иногда такую «пургу», я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает? Кто ему это поручил?».
Меган Келли поинтересовалась, как президент относится к фотографиям с обнаженным торсом: «Ну, я отдыхаю. Но так, чтобы это совсем уж целенаправленно, мы это не делаем. Берут то, что нравится. У меня очень много фотографий в рабочей обстановке, с бумагами, в кабинете, но это никому не интересно». Также, Владимир Путин рассказал о популярном снимке, несколько лет назад ставшем мемом: «Вы знаете, я видел свои фотографии, когда я скачу на медведе. Но я на медведе пока не скакал, но фотографии такие есть».
Стоит отметить, что Владимир Путин не обошел стороной откровенный вопрос Меган об Алексее Навальном: «Вопрос о том, с кем я мог бы сотрудничать, с кем бы я не хотел сотрудничать, – я Вам могу сказать абсолютно откровенно: я хотел бы сотрудничать с теми людьми, и готов это делать, которые стремятся к тому, чтобы Россия стала сильнее, эффективнее, стала конкурентоспособной страной, самодостаточной. Но для этого у людей, о которых мы с Вами говорим, должна быть ясная, чёткая программа действий, направленных на развитие страны в современных условиях». Президент подчеркнул, что ему важна конкретная программа по развитию страны: «Мы сейчас говорим об определённых политических силах. У них нет программы развития страны. У них что положительного есть и что мне в принципе нравится? Это то, что они вскрывают проблемы, и это хорошо на самом деле, это правильно, и это нужно делать. Но для позитивного развития страны этого недостаточно, совсем недостаточно. Потому что только сосредоточить своё внимание на проблемах, это не просто мало, а это даже опасно, потому что это может вести к определённым разрушениям, а нам нужно созидание».
Напомним, во время дебатов на телеканале «Россия-1» возник конфликт между кандидатами в президенты Ксенией Собчак и Владимиром Жириновским. Телеведущая и журналистка в ответ на оскорбления облила водой председателя партии ЛДПР.
Фото: globallookpress, eastnews