Владимир Путин рассказал о преемнике и своем фото верхом на медведе

Кроме того, Владимир Путин отметил, что не уверен в приходе к власти «разрушителей порядка»: «Ваши так называемые эксперты выдают желаемое за действительное. Я уже много слышал бредней по этому поводу. Почему вы думаете, что обязательно после меня к власти в России должны прийти люди, которые готовы будут разрушить всё, что сделано мною за последние годы? Может быть, наоборот, это будут люди, которые захотят укрепить Россию, создать для неё будущее, создать для неё платформу развития для следующих поколений. Почему вы вдруг решили, что придут разрушители, которые всё будут разрушать и уничтожать? Может быть, кому-то этого бы и хотелось — в том числе и в Соединённых Штатах, — но не думаю, что они правы».

Президент также рассказал, что не может контролировать всех сотрудников своей Администрации. «Досталось» и пресс-секретарю Владимира Путина Дмитрию Пескову: «У нас две тысячи сотрудников Администрации, неужели Вы думаете, что я каждого контролирую? Вон Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь, он несёт иногда такую «пургу», я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает? Кто ему это поручил?».