Владимир Путин признался, чем привился в начале года

«Меня часто спрашивают, почему я не показал эту процедуру. А, если бы укол делали не в плечо, а в другое место, тоже надо было бы показывать? Военнослужащих прививают "Спутником V". А я главнокомандующий. Я тоже сделал эту вакцину. И дочь привилась им же. Самочувствие было хорошим. Лишь ненадолго поднялась небольшая температура», — признался Путин.

Президент добавил, что в России выпускают эффективные вакцины, после которых нет серьезных побочных эффектов.

«Нужно слушать ученых, умных людей», — обратил внимание Владимир Путин, добавив, что антипрививочников много, и с этим ничего не поделать. Президент уточнил, что в России вакцинацию прошли около 23 млн человек.