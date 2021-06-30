Владимир Путин признался, чем привился в начале года
Владимиру Путину задали вопрос, почему по законам в стране запрещена тотальная обязательная вакцинация, но в некоторых регионах ее сделали обязательной.
«Я не поддерживаю обязательную вакцинацию. Придерживаюсь этого мнения. Но если заглянуть в закон 1998 года об иммунной защите населения, то там говорится, что обязательным является соблюдение общенационального календаря прививок. Но если в каких-то регионах наблюдается всплеск количества заболевших, то там, на местах, главы регионов могут вводить обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан, тех, кто находится в зоне риска», — отметил глава государства.
«Прививочная кампания проходит в рамках закона, никакой неразберихи нет», — отметил Владимир Путин.
Президент прошел вакцинацию в начале 2021 года. Тогда он не стал раскрывать, какой препарат ему ввели. Но во время «прямой линии» он признался, что ему сделали укол «Спутником V».
Фото: Кадр
«Меня часто спрашивают, почему я не показал эту процедуру. А, если бы укол делали не в плечо, а в другое место, тоже надо было бы показывать? Военнослужащих прививают "Спутником V". А я главнокомандующий. Я тоже сделал эту вакцину. И дочь привилась им же. Самочувствие было хорошим. Лишь ненадолго поднялась небольшая температура», — признался Путин.
Президент добавил, что в России выпускают эффективные вакцины, после которых нет серьезных побочных эффектов.
«Нужно слушать ученых, умных людей», — обратил внимание Владимир Путин, добавив, что антипрививочников много, и с этим ничего не поделать. Президент уточнил, что в России вакцинацию прошли около 23 млн человек.
Фото: кадры трансляции
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