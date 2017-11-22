Владимир Путин выразил соболезнования президенту Египта.

Жестокость нового теракта, который произошел в Египте, шокировал мир. Президент России Владимир Путин направил телеграмму главе государства, в которой выразил соболезнования в связи с случившимся.

«Убийство мирных людей в ходе богослужения поражает своей жестокостью и цинизмом. Мы в очередной раз убеждаемся, что террористам абсолютно чужды понятия человеческой морали», — опубликован текст на сайте Кремля.

Согласно последним данным CNN и египетского канала Nile TV, в результате двух взрывов, которые произошли сегодня в мечети в городе Эль-Ариш на Синайском полуострове, и последующей стрельбы по прибывшим на местро происшествия машинам «скорой помощи», погибли как минимум 235 человек и 109 получили травмы.

Пятница — священный день для мусульман, в который многие из них отправляются в мечети, чтобы помолиться господу. Трагедия, произошедшая сегодня, еще раз доказывает, что терроризм не имеет отношения ни к одной религии. Пока ни одна из террористических организаций не решилась взять на себя ответственность за этот акт агрессии.

Фото: globallookpress