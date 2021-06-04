Владимир Путин продлил программу льготной ипотеки
В эти дни в Санкт-Петербурге проходит Международный экономический форум (ПМЭФ) 2021, который собрал гостей со всего мира.
Глава государства Владимир Путин выступил с речью на мероприятии, в которой предложил продлить льготную ипотеку.
Взять ее могут семьи с одним ребенком, и максимальная сумма кредита составит 3 миллиона рублей, а максимальная стоимость приобретаемого жилья — 12 миллионов в обеих столицах, и 6 миллионов в регионах.
«Предлагаю продлить программу льготной ипотеки для всех регионов до 1 июля 2022, ставка будет 7%, предельная сумма кредита будет 3 миллиона рублей. Семейная льготная ипотека будет распространена на семьи с 1 ребенком, если он родился после 1 января 2018. Максимальная стоимость жилья по семейной льготной ипотеке в Москве и Петербурге составит 12 миллионов рублей, в других регионах — 6 миллионов», — заявил он.
Фото: Global Look Press
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