Путин пообещал поддержать малый и средний бизнес, регионы и авиакомпании во время пандемии коронавируса

В среду, 15 апреля, в рамках онлайн-совещания с членами правительства Владимир Путин поручил коллегам внимательно отслеживать ситуацию в стране, принимать активные и своевременные действия, и предложил ряд новых мер по поддержке экономики и бизнеса во время пандемии коронавируса.

Компаниям малого и среднего бизнеса, которые по состоянию на 1 апреля смогли сохранить не менее 90% штата, Владимир Владимирович пообещал прямую безвозмездную помощь от государства в размере МРОТ (12 130 рублей) на каждого сотрудника.

В ближайшее время будет запущен новый продукт — льготный кредит для системообразующих предприятий в РФ на пополнение оборотных средств. Ставка по ним будет субсидироваться на ставку ЦБ. Половина кредита для системообразующих предприятий в РФ будет обеспечена государственными гарантиями Минфина.

На поддержку авиационной отрасли будет выделено 23 миллиарда рублей.

Также в регионы будет направлено 200 миллиардов рублей, которые можно будет тратить на первоочередные нужды. «Уже говорил о необходимости дополнительной финансовой помощи регионам. Их доходы сейчас по разным причинам просели, а ведь на регионы, на региональный уровень, где разворачивается большая работа по поддержке экономики и граждан, приходится большая нагрузка. И у субъекта федерации должны быть для этого необходимые ресурсы, поэтому предлагаю дополнительно направить 200 миллиардов рублей на обеспечение устойчивости и сбалансированности региональных бюджетов», — цитирует РИА «Новости».