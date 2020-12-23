Владимир Путин поддержал предложение сделать 31 декабря выходным днем

«Отдыхать — не работать, у нас праздников много в Новый год, одним больше — одним меньше, там же, наверное, не убудет от нас».

Путин, однако, отметил, что принять такое решение на государственном уровне в этом году уже нельзя. Он предложил сделать это в тех регионах, где этот день еще является рабочим. Ранее некоторые регионы официально признали 31 декабря выходным днем.

«Поэтому я обращаю внимание на предложение Сергея Ивановича Неверова и рекомендую в тех субъектах, где такое решение еще не принято, сделать это, а в течение следующего года можно будет необходимое решение принять, чтобы организовать этот праздничный день на будущее с федерального уровня», — отметил глава государства.