Владимир Путин поддержал предложение сделать 31 декабря выходным днем
Руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов предложил сделать 31 декабря выходным днем, поскольку это семейный праздник и последний день года.
Президент РФ Владимир Путин эту идею поддержал. Об этом пишет ТАСС.
Президент согласился, что эффективной работы в этот день не получится, поскольку все уже готовятся к Новому году.
«Тридцать первого, действительно, уже очень своеобразная работа, мягко говоря, организуется, поэтому, конечно, наверное, следует это поддержать», — считает президент.
«Отдыхать — не работать, у нас праздников много в Новый год, одним больше — одним меньше, там же, наверное, не убудет от нас».
Путин, однако, отметил, что принять такое решение на государственном уровне в этом году уже нельзя. Он предложил сделать это в тех регионах, где этот день еще является рабочим. Ранее некоторые регионы официально признали 31 декабря выходным днем.
«Поэтому я обращаю внимание на предложение Сергея Ивановича Неверова и рекомендую в тех субъектах, где такое решение еще не принято, сделать это, а в течение следующего года можно будет необходимое решение принять, чтобы организовать этот праздничный день на будущее с федерального уровня», — отметил глава государства.
Фото: Global Look Press
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