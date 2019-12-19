Владимир Путин ответил на вопрос о дочерях и их бизнесе

Сотрудница «Русской службы Би-би-си» Фарида Рустамова задала главе государства вопрос, касающийся его предполагаемых дочерей — Марии Воронцовой и Катерины Тихоновой.

«Четыре года назад вас спрашивали мои коллеги о родстве с вашей младшей дочерью Екатериной Тихоновой. Вы сказали, цитата, что ваши дети не занимаются бизнесом, политикой, и вообще никуда не лезут. С тех пор ситуация как минимум изменилась. Компания "Иннопрактика", дирекотором которой является Екатерина Тихонова и учредителем которой является государственное бюджетное учреждение МГУ, за прошлый год заработала полмиллиарда рублей. Компания "Номеко", доля в которой есть у вашей старшей дочери Марии Воронцовой, на деньги компании "Согаз" строит одну из крупнейших клиник сейчас в ленинградской области. Этим двум женщинам в бизнесе помогают ваши старые друзья, чиновники госкомпаний. Мы видим, что этих двух женщин очень часто стали показывать по телевизору, их имена уже все знают, всем известна их внешность. Скажите, пожалуйста, когда вы признаете, что они ваши дети, и когда они станут публичными и открытыми для общества, как дети других мировых лидеров?», — спросила она.

«Вы сейчас сказали про вопросы, связанные с бизнесом, упомянули одну женщину, упомянули вторую, вы же не все рассказали, наверное. Не упомянули какие-то их личные доли там, упомянули объем этого бизнеса. Вы же ничего не сказали, вы просто обозначили факт, а этого недостаточно. Вы тогда поковыряйтесь там поподробнее, и вы поймете, какой у них на самом деле бизнес, и есть ли он как таковой, кому там что принадлежит, и кто что помогает», — ответил на неудобный вопрос президент.

Свое родство с Тихоновой и Воронцовой президент решил проигнорировать.