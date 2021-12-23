Владимир Путин — о семейных ценностях: «Какое это счастье — иметь детей»

Одной из актуальных тем, которую хотели обсудить с Владимиром Владимировичем был вопрос о повышении уровня рождаемости в стране. Президент отметил, что данная проблема возникает на фоне того, что многие предпочитают сначала строить карьеру, а уже после заводить семью.

«Карьера и благосостояние важны, но понимание того, что счастье, радость отцовства и материнства выше материального благополучия, должно постепенно, спокойно, без навязывания извне, внедряться в сознание людей. Нужно показывать все положительные стороны большой и дружной семьи, показывать — какое это счастье — иметь детей. Делать это талантливо, тонко, с помощью деятелей искусства и общественных организаций», — цитирует Путина портал Газета.ru

Также Президент рассказал и о своей собственной семье. Он сообщил, что по родственной линии его родителей всегда было много детей. Однако род понес большие потери после Великой Отечественной войны, которая также в значительной мере повлиял и на общую демографическую проблему по всей стране.