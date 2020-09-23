Список Times: Владимир Путин не попал в ТОП-100 самых влиятельных людей мира 2020 года

Журнал Time опубликовал свой традиционный список 100 самых влиятельных людей мира. В 2020 году ни один россиянин в него не вошел. Владимира Путина, по неизвестным причинам, издание не отметило как влиятельную личность, хотя в предыдущие годы фамилия российского президента неоднократно упоминалась в ТОП-100.

Time назвал имена известных людей и влиятельных людей в номинациях: «Титаны», «Новаторы», «Деятели искусства», «Лидеры», «Кумиры». Персон не ранжировали по местам.

Самыми яркими деятелями искусства в 2020 году, по мнению издания стали: певцы The Weeknd и Селена Гомез, актеры Фиби Уоллер-Бридж и Майкл Бакари Джордан, режиссер из Южной Кореи Пон Чжун Хо и виолончелист Йо Йо Ма.

В лидерах в 2020 году значатся: Дональд Трамп, гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, Си Цзиньпин, Германии Ангела Меркель, президент Бразилии Жаир Болсонару, мэр Парижа Анн Идальго и другие.

В титанах оказались: гендиректор Google Сундара Пичаи, ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань, шестикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон и другие.

Новаторами Time назвал астронавтов Джессику Мейр и Кристину Кук, одну из ведущих вирусологов Уханьского института вирусологии Ши Чжэнли и других персон.

Самыми яркими деятелями искусства в 2020 году, по мнению издания стали: певцы The Weeknd и Селена Гомез, актеры Фиби Уоллер-Бридж и Майкл Бакари Джордан, режиссер из Южной Кореи Пон Чжун Хо и виолончелист Йо Йо Ма.

В списке кумиров значатся имена основателей движения Black Lives Matter, правозащитницы Анджела Дэвис, теннисистки Наоми Осака и других.

Российские политологи отмечают, что не стоит серьезно относиться к списку Time, как он не является авторитетным, поэтому невключение в него имени Владимира Путина ничего не значит.