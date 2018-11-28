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Владимир Путин наградил певицу Валерию орденом Дружбы

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Серый слайд, который
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Валерия в Кремле

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27 ноября в Кремле прошла торжественная церемония награждения орденами россиян из мира спорта, культуры и искусств.

Певица Валерия и ее супруг и продюсер Иосиф Пригожин поделились радостью — звезду наградили престижнейшим орденом Дружбы. Почетный титул и саму медаль Валерия получила из рук президента РФ Владимира Путина на церемонии в Кремлевском дворце, прошедшей накануне. Исполнительница поделилась эмоциями в своем микроблоге.

«Сама себе удивляюсь, но волновалась так, что думала, сердце остановится, но это и объяснимо,с другой стороны, все-таки не каждый день такие события случаются, а получить высокую награду из рук самого Президента — дорогого стоит. Спасибо всем моим авторам, единомышленникам, соратникам, зрителям за то, что они у меня есть, потому что за любым успехом стоит команда», — сообщила Валерия (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.). Муж ей вторил: «Восхищаюсь Валерией не только потому, что она моя жена, а потому что очень достойная личность — умный, добрый, талантливый и благородный человек. Сегодня награда нашла своего героя».

Поклонники тоже с удовольствием присоединились к поздравлениям Валерии и высказали свое восхищение артисткой: «Поздравляю Вас с наградой,Вы это заслужили, обожаю Вас и ваше творчество, здоровья творческих успехов Вам!», «Молодец! Поздравляю! Вспоминать будешь всю жизнь. И внукам рассказывать», «Это огромный труд радовать своих поклонников замечательным голосом», «Валерия , поздравляю Вас! Так трогательно. Вы этого достойны!», «Очень люблю Ваше творчество! Спасибо Вам и Вашим родителям, что Вы есть».

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press, Instagram

Видео: Instagram

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