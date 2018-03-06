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Владимир Путин чеканит мяч в Кремле и отдает пас главе ФИФА

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Владимир Путин
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В Сети обсуждают новый видеоролик в поддержку ЧМ-2018 с главой государства.

Видео с играющим в футбол Владимиром Путиным обещает стать хитом соцсетей на ближайшие несколько дней. В нем президент страны вместе с Уэйном Руни, Криштиану Роналдо, Карлесом Пуйолем, Мирославом Клозе и другими легендарными футболистами принимает участие в приуроченном к скорому старту чемпионата мира по футболу «флешмобе».

Владимир Путин чеканит мяч в Кремле и отдает пас главе ФИФА Джанни Инфантино за «100 дней до старта» чемпионата в финале этого видео.

Эпизод был снят, вероятнее всего, 12 февраля, во время встречи участников действа.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге, пишет «РБК».

Фото: instagram, globallookpress

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