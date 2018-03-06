Видео с играющим в футбол Владимиром Путиным обещает стать хитом соцсетей на ближайшие несколько дней. В нем президент страны вместе с Уэйном Руни, Криштиану Роналдо, Карлесом Пуйолем, Мирославом Клозе и другими легендарными футболистами принимает участие в приуроченном к скорому старту чемпионата мира по футболу «флешмобе».

Владимир Путин чеканит мяч в Кремле и отдает пас главе ФИФА Джанни Инфантино за «100 дней до старта» чемпионата в финале этого видео.