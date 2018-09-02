Владимир Путин, Алла Пугачева и другие простились с Иосифом Кобзоном

В Концертном зале имени П.И. Чайковского сегодня прощаются с народным артистом СССР Иосифом Давыдовичем Кобзоном. За 2,5 часа с момента начала гражданской панихиды более шести тысяч человек пришли, чтобы проводить певца в последний путь.

Президент России Владимир Путин почтил память певца минутой молчания. Премьер-министр Дмитрий Медведев возложил цветы к гробу артиста и высказал соболезнования родным и близким Иосифа Давыдовича.

«Не покидает ощущение, что из нашей жизни ушло что-то большое, значительное, весомое… Человек неординарный, противоречивый, но у него была своя жизнь, своя правда. Он жил проблемами страны, постоянно мотался по нашей Родине и делал все возможное, чтобы мы были чище, справедливее, лучше. Сегодня очень печальный день, и слова, наверное, ничего не стоят», — сказал народный артист РСФСР Лев Лещенко.

«Он трижды входил в здание, захваченное террористами. Он умел дружить так, как, наверное, никто не умел», — вспомнил двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов.

«Это целая жизнь была: в двух словах не скажешь. Если, наверное, собрать людей, которым он реально помог и даже спас жизнь, то нет такого зала в стране, куда бы они поместились. Глыба, человек-эпоха», — сказал Олег Газманов.

«Имя Иосифа Давыдовича знакомо в каждой семье. Афганистан, Чернобыль, Дубровка, Сирия — он всегда был везде», — сказал актер Борис Клюев.

«Иосиф Давыдович был патриотом России, всегда стремившимся служить стране. Обладая чутким сердцем и мужеством, он хотел помогать нуждающимся. Выражаю свои соболезнования в связи с его уходом», — сказал предстоятель Русской православной церкви Патриарх Кирилл.

«Мы не представляем космодром без Иосифа Давыдовича. Он был по-настоящему преданным и любящим другом. Это огромная утрата не только для нас, семьи и близких, но и для всей страны», — не смогла сдержать слез первая женщина-космонавт Валентина Терешкова.

«Что-то немножко надоело... Надоело провожать... Наше поколение редеет с такой страшной силой, что уже не хватает дыхания. Сейчас мы все ждем, что эта вселенная перейдет к роботам... И если когда-то человечество создаст робота Кобзона, у нас будет надежда, что эта планета выживет», — обратился Александр Ширвиндт.

«Иосиф Давыдович — один из больших и настоящих символов страны. Для меня он такой же символ... Как космический корабль, озеро Байкал... Он прикоснулся ко всем точкам нашей жизни, всем великим и не самым великим событиям нашей жизни, он был с нами в горе и радости. Он будет с нами всегда. Его песни в нашей плоти и крови — это медицинский факт», — сказал Александр Розенбаум.

Алла Пугачева приехала на прощание с Максимом Галкиным и Кристиной Орбакайте. Певица сегодня утром опубликовала в Instagram фотографию молодого Иосифа Давыдовича с лаконичной подписью: «В моем сердце ты останешься таким. Прощай».

«Если брать его деятельность в сфере культуры, то это был космический корабль. А если применить армейскую лексику, это были ракетные войска специального назначения. У него была работоспособность, которой нет ни у кого из людей», — выступил Владимир Жириновский.

«Я очень горд, что был знаком с Иосифом Давыдовичем. Прощай, тебя никогда не забудут страна и люди, слушавшие твои песни», — сказал Григорий Лепс.

Со сцены также вспомнили главу ДНР Александра Захарченко, погибшего 30 августа в результате теракта в Донецке. Глава самопровозглашенной республики должен был приехать на прощание с мэтром отечественной эстрады, однако сегодня дончане провожают своего лидера в последний путь.

РИА Новости отмечает, что проводить Иосифа Давыдовича Кобзона в последний путь пришли также Геннадий Зюганов, Вячеслав Володин, Леонид Рошаль, Игорь Николаев, Александр Маршал, Борис Моисеев, Владимир Винокур, Василий Лановой и многие другие.

Одним из последних слово взял сын Кобзона Андрей: «Мой отец прожил безупречную жизнь. Сегодня нам оказали огромную честь лучшие люди нашей страны — президент, премьер, мэр, спасибо Вячеславу Володину за его неоценимую помощь... Самым главным для моего отца была любовь зрителей. И я знаю, что сегодня присутствуют великие артисты — Алла Пугачева, Григорий Лепс, Александр Малинин. Прошу вас, давайте встанем и поаплодируем Иосифу Давыдовичу в последний раз». Зал аплодировал не менее семи минут, а из динамиков звучала песня Иосифа Кобзона «Мой путь».

30 августа Иосиф Давыдович Кобзон ушел из жизни в возрасте 80 лет после тяжелой продолжительной болезни. С 2005 года певец боролся с онкологическим заболеванием.