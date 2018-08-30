Владимир Меньшов прокомментировал информацию о своей госпитализации из-за проблем с сердцем

Ряд российских СМИ сообщил, что известный режиссер и актер Владимир Меньшов сейчас находится в одной из московских больниц. Якобы он был госпитализирован еще 27 августа, но корреспонденты Пятого канала разузнали новости о его здоровье лишь несколько дней спустя. По их информации, Владимир Валентинович пожаловался на боль в сердце и вызвал карету скорой помощи.

Тем не менее сегодня, 30 августа, журналистам РБК удалось связаться с Меньшовым, и он опроверг информацию об ухудшении своего самочувствия. «Это все вранье, со мной все в порядке», — сказал режиссер.