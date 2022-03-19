«Визы нет»: российский номинант на «Оскар» не сможет приехать на церемонию в США
Антон Дьяков сообщил об этом на площадке Открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале. «Визы нет, визу мне не дали. Мы запрашивали, но в России консульства закрыты уже давно. Мы подали в другой стране — даже не было сообщений о том, что приходите на собеседование или что-то такое. Я остаюсь номинантом, этого уже не отнять, но сама поездка на церемонию невозможна», — сказал режиссер.
Мультфильм «БоксБалет» уже был отмечен премией «Икар», а также признан лучшим в категории анимационных короткометражек на фестивале «Короче». Мультфильм рассказывает историю любви балерины Ольги и боксера Евгения, действие разворачивается на фоне различных исторических событий в стране.
Анимационная лента активно готовится к выходу в прокат в России. По словам режиссера, хотя многие люди и сожалеют, что он не сможет приехать на «Оскар», он не обижен на ситуацию.
«Обиды нет. Многие спрашивают, еду ли я, и сожалеют в ответ. Эта реакция, жалость в мой адрес — не самое приятное чувство», — сказал Дьяков.
Фото и видео: PassionVideo, pixabay.com