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«Визы нет»: российский номинант на «Оскар» не сможет приехать на церемонию в США

27 марта в Лос-Анджелесе пройдет вручение премии «Оскар». Ее номинантом в категории «Короткометражный анимационный фильм» стал наш соотечественник, режиссер Антон Дьяков, с картиной «БоксБалет». Но на торжественную церемонию он поехать не сможет, поскольку ему не удалось получить американскую визу.
«Визы нет»: российский номинант на «Оскар» не сможет приехать на церемонию в США

Антон Дьяков сообщил об этом на площадке Открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале. «Визы нет, визу мне не дали. Мы запрашивали, но в России консульства закрыты уже давно. Мы подали в другой стране — даже не было сообщений о том, что приходите на собеседование или что-то такое. Я остаюсь номинантом, этого уже не отнять, но сама поездка на церемонию невозможна», — сказал режиссер.

Мультфильм «БоксБалет» уже был отмечен премией «Икар», а также признан лучшим в категории анимационных короткометражек на фестивале «Короче». Мультфильм рассказывает историю любви балерины Ольги и боксера Евгения, действие разворачивается на фоне различных исторических событий в стране.

Анимационная лента активно готовится к выходу в прокат в России. По словам режиссера, хотя многие люди и сожалеют, что он не сможет приехать на «Оскар», он не обижен на ситуацию.

«Обиды нет. Многие спрашивают, еду ли я, и сожалеют в ответ. Эта реакция, жалость в мой адрес — не самое приятное чувство», — сказал Дьяков.

Фото и видео: PassionVideo, pixabay.com

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