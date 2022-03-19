«Визы нет»: российский номинант на «Оскар» не сможет приехать на церемонию в США

Мультфильм «БоксБалет» уже был отмечен премией «Икар», а также признан лучшим в категории анимационных короткометражек на фестивале «Короче». Мультфильм рассказывает историю любви балерины Ольги и боксера Евгения, действие разворачивается на фоне различных исторических событий в стране.

Анимационная лента активно готовится к выходу в прокат в России. По словам режиссера, хотя многие люди и сожалеют, что он не сможет приехать на «Оскар», он не обижен на ситуацию.

«Обиды нет. Многие спрашивают, еду ли я, и сожалеют в ответ. Эта реакция, жалость в мой адрес — не самое приятное чувство», — сказал Дьяков.