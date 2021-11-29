Вирусологи определили, насколько эффективна вакцинация против штамма «омикрон»

Появление «омикрона» связывают с лучшей адаптацией вируса к человеческой популяции, что означает максимально большую заразность, но меньшую патогенность, вирулентность. Об этом Николай Крючков рассказал в беседе с URA.ru. «Пока мы этого подтвердить не можем, нет данных. Но есть шансы, что заболевание будет не более тяжелым и патогенность вируса может снизиться. Посмотрим, как это будет в реальности», — отметил он.

На сегодняшний день также отсутствуют данные об эффективности вакцин против африканского штамма. «Вакцины все равно работают. Сейчас нет никаких данных, что "омикрон" кардинально снижает эффективность вакцин. Да, есть отдельные специалисты, которые осторожно предполагают, что такое может быть, теоретически. Но это не надо воспринимать как конец света», — сообщил специалист.

Поделился своим мнением на данную тему и вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков. По его словам, об эффективности прививок можно говорить, основываясь на наблюдениях за странами, в которых распространяется обсуждаемый вирус и имеется высокий процент вакцинированных. «В тех странах, в которых сформировался коллективный иммунитет, будет более мягко. Например, известно, что новый штамм появился в Израиле, и будет показательно, как он там распространится, потому что в Израиле очень большой процент населения вакцинировался. Кроме того, уже много людей получили бустер, то есть третью дозу вакцины», — объяснил собеседник агентства.