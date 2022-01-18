Вирусолог предрек России пик «омикрона» уже в феврале: число заражений достигнет 100 тысяч

Как сообщил эксперт, вспышки болезни, которые были в стране ранее, занимали примерно одинаковое время. «Волна этого штамма, поскольку он уж сильно заразный, будет покороче. Еще недели три-четыре для выхода на максимум, после которого начнется спад», — сообщил Чепурнов в беседе с «Лентой.ру».

При этом, согласно данным исследователей Института показателей и оценки здоровья медицинской школы Вашингтонского университета (IHME), пик заболеваемости «омикроном» в России наступит 22 января и достигнет порядка 85 700 новых случаев заражения вирусом.

Однако, по мнению Александра Чепурнова, прогноз о пике пятой волны 22 января маловероятен, поскольку из-за больших территорий страны «омикрон»-штамм вряд ли успеет за эту неделю вытеснить «дельту». «Несколько дней назад заявлялось, что порядка 40 процентов случаев — это уже "омикрон"-штамм. Но все-таки надо будет еще сильно потрудиться "омикрону", пока он вытеснит "дельту". Он ее вытеснит, поскольку сильнее распространяется, но за неделю это не сделает», — уточнил он.

С мнением исследователей по поводу количества заболевших за сутки вирусолог также не согласен. Он считает, что показатели будут гораздо выше и зараженных окажется более 100 тысяч в сутки.