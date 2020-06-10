Виновный в смертельном ДТП Михаил Ефремов пытался покончить с собой?
Фото: Globallookpress / Anatoly Lomohov
Михаил Ефремов пытался покончить с собой, сообщает Telegram-канал Mash. Родственники заметили на теле артиста, находящегося сейчас под домашним арестом, следы возможной попытки суицида. В связи с этим были вызваны специалисты психиатрической помощи. Близкие Ефремова утверждали, что он находился в бессознательном состоянии, а потом уверял, что не помнит, откуда на его шее появились следы. «Ему планируется провести психолого-психиатрическую экспертизу. Она позволяет устанавливать психологические особенности человека, его психическое состояние, мотивы его действий», — сообщил собеседник ТАСС.
Тем временем прокуратура теперь заявляет, что во время ДТП Михаил Ефремов находился в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения. Напомним, страшная авария в районе Смоленской площади с участием известного актера произошла вечером в понедельник, 8 июня, и разделила на «до» и «после» жизни сразу нескольких людей. 57-летний Сергей Захаров, водитель перевозившего продукты питания грузовичка Lada, в который въехал Jeep Grand Cherokee артиста, был доставлен в больницу, но скончался утром от полученных травм. Его супруга и сын сделали официальное заявление: несмотря на известность и статус, заслуженный артист РФ не должен остаться безнаказанным.
Фото: Instagram
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