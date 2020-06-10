Виновный в смертельном ДТП Михаил Ефремов пытался покончить с собой?

Тем временем прокуратура теперь заявляет, что во время ДТП Михаил Ефремов находился в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения. Напомним, страшная авария в районе Смоленской площади с участием известного актера произошла вечером в понедельник, 8 июня, и разделила на «до» и «после» жизни сразу нескольких людей. 57-летний Сергей Захаров, водитель перевозившего продукты питания грузовичка Lada, в который въехал Jeep Grand Cherokee артиста, был доставлен в больницу, но скончался утром от полученных травм. Его супруга и сын сделали официальное заявление: несмотря на известность и статус, заслуженный артист РФ не должен остаться безнаказанным.