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Виктория Лопырева беременна от женатого бизнесмена?

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Виктория Лопырева

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35-летняя модель и амбассадор FIFA была замечена на пляже в Майами с мужчиной.

В декабре прошлого года Виктория Лопырева наконец рассекретила свою беременность, но отказалась назвать имя счастливого отца малыша. Разумеется, интернет-пользователи принялись наперебой обсуждать варианты и выдвигать самые разные версии — от зампреда правительства РФ Виталия Мутко до бывшего гражданского супруга девушки, футболиста Федора Смолова.

А на днях папарацци подловили Викторию во время отдыха на пляже в Майами, и от нее не отходил молодой мужчина, очень похожий на вице-президента группы компаний «Ташир» Игоря Булатова.

Пара постоянно обнималась, держалась за руки, нежно целовалась и выглядела очень счастливой.

Разумеется, мы не беремся утверждать, что это правда. Однако в Сети уже активно обсуждают, что Игорь Булатов женат на дочери президента «Ташир Групп» Тате Карапетян и у них подрастают двое маленьких детей. Причем Виктория давно знакома с семьей Карапетян, многие считают ее с Татой подругами.

Публикация от @eteri_p

Ни сама Лопырева, ни Игорь Булатов, ни члены его семьи пока никак не комментируют эту любопытную информацию. Passion.ru следит за развитием событий.

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Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Facebook, Instagram

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