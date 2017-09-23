Виктория Лопырева беременна от женатого бизнесмена?

В декабре прошлого года Виктория Лопырева наконец рассекретила свою беременность, но отказалась назвать имя счастливого отца малыша. Разумеется, интернет-пользователи принялись наперебой обсуждать варианты и выдвигать самые разные версии — от зампреда правительства РФ Виталия Мутко до бывшего гражданского супруга девушки, футболиста Федора Смолова.

А на днях папарацци подловили Викторию во время отдыха на пляже в Майами, и от нее не отходил молодой мужчина, очень похожий на вице-президента группы компаний «Ташир» Игоря Булатова.