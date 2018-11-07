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Виктория Боня извинилась перед домработницей и няней после обвинений в воровстве

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Виктория Боня

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38-летняя Виктория Боня заставила своих помощниц по домашним делам пройти детектор лжи после того, как из ее дома была украдена крупная сумма денег.

На днях Виктория Боня провела прямой эфир в Instagram, в котором обвинила свою домработницу в воровстве. Модель сочла, что женщина могла украсть у нее 50 тысяч евро — именно этой суммы Виктория недосчиталась в своем сейфе. Позже выяснилось, что помощница по хозяйству, а также няня маленькой дочки Бони Анджелины прошли проверку на полиграфе, и оказалось, что ни та, ни другая денег не брали.

«Хочу извиниться за свои слова. Дело в том, что в мой дом были вхожи всего единицы, среди которых домработница, именно поэтому мое подозрение пало именно на нее. После того, как я узнала, что ее вины нет, мне стало легче. Камень с души упал. Детектор лжи прошла и няня моей дочери — она тоже оказалась ни при чем», — поделилась Виктория с фолловерами во время еще одного прямого эфира.

Любопытно, что Instagram-дива добавила: «Что касается пресловутых 50 тысяч, то они так и не нашлись. Но это все мелочи. Главное, что я убедилась в честности людей, которым доверила свой дом».

Фото и видео: Instagram

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