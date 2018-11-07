Виктория Боня извинилась перед домработницей и няней после обвинений в воровстве

На днях Виктория Боня провела прямой эфир в Instagram, в котором обвинила свою домработницу в воровстве. Модель сочла, что женщина могла украсть у нее 50 тысяч евро — именно этой суммы Виктория недосчиталась в своем сейфе. Позже выяснилось, что помощница по хозяйству, а также няня маленькой дочки Бони Анджелины прошли проверку на полиграфе, и оказалось, что ни та, ни другая денег не брали.

«Хочу извиниться за свои слова. Дело в том, что в мой дом были вхожи всего единицы, среди которых домработница, именно поэтому мое подозрение пало именно на нее. После того, как я узнала, что ее вины нет, мне стало легче. Камень с души упал. Детектор лжи прошла и няня моей дочери — она тоже оказалась ни при чем», — поделилась Виктория с фолловерами во время еще одного прямого эфира.