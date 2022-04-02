«Весна не торопится»: синоптики обещают тепло не раньше мая

Надежда на апрель не оправдалась: этот месяц не принесет нам привычного солнца и появления почек. Москва погрязла в холодном циклоне, зима не собирается отступать и принесет снега и другие осадки. Россиянам в европейской части страны рано доставать легкие куртки и кроссовки, ведь температура будет стремиться к нулю практически весь месяц, сообщает Говорит Москва. «Когда солнце и когда метеорологическая весна? Я пока на горизонте не вижу. Об этом сейчас бессмысленно говорить, потому что ненастье будет только нарастать, апрель холодный сам по себе, и так далее. Мы дай бог, чтобы вернулись в климатическое русло к середине апреля и потом только будем медленно-медленно из этой ямы выходить», — сообщает синоптик.