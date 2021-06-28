Вера Сотникова оказалась в больнице с ковидом и рассказала о своем состоянии
60-летняя Вера Сотникова уже неделю находится в ковидном госпитале. Туда актриса попала после того, как у нее диагностировали коронавирус и она почувствовала серьезное недомогание. Она рассказала подписчикам в Instagram, что до последнего верила, что ей удастся проскочить мимо вируса. Но не вышло...
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Фото: www.instagram.com/sotnikova4141
«Я думала, что проскачу. Кто-кто, но только не я. Ирония судьбы: собиралась в прошлый понедельник сделать первую прививку и через две недели сделать вторую, чтобы получить сертификат и поехать на Каннский фестиваль», — рассказала она в блоге.
Но, по ее словам, в тот же день она почувствовала резкое ухудшение здоровья: выкручивало руки, ноги, болела кожа на всем теле, драло горло, температура, высокое давление и т.д.
«Все это пишу для вас и ради вас. Не слушайте никого, кто против прививок. Реально можно заболеть так, что домой после больницы можно не вернуться. Пожалуйста, привейтесь! Даже если после прививки заболеете (а такие случаи действительно есть), пройдет все в легкой форме без цитокиновых штормов и т.д. А так, привился и ходи спокойно, ничего не бойся.
Кто мне доверяет (а я вас никогда не обманывала), поверьте, я хочу только добра, здоровья и счастья всем людям. Нашим, немцам, французам, американцам, китайцам и индусам. Всем! Я люблю людей. Всегда жалею их. Потому-то знаю, как иногда тяжело бывает просто жить. Но мы оптимисты и будем верить, что все самое хорошее, интересное и красивое впереди», — призвала она подписчиков позаботиться о своем здоровье.
В последние недели ситуация с коронавирусом остается напряженной. По всей стране фиксируют увеличение количества заболевших, а Москва и Санкт-Петербург бьют рекорд по новым случаям заражения и смертности.
Фото и видео: Instagram
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