Ведущего программы «Доброе утро» Сергея Бабаева госпитализировали с COVID-19

Как сообщает Telegram-канал Mash, телеведущий почувствовал себя плохо еще несколько дней назад. Тогда он заметил первые симптомы заболевания, среди них оказались одышка, кашель и повышенная температура.

В результате медицинского обследования в больнице врачи диагностировали Бабаеву пневмонию в стадии КТ2, так, степень поражения легких составила 25-50%.

Кроме того, у Бабаева наблюдаются признаки цитокинового шторма — воспалительной иммунной реакции организма на вирусную инфекцию. На данный момент состояние телеведущего медики оценивают как среднетяжелое.