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Ведущего программы «Доброе утро» Сергея Бабаева госпитализировали с COVID-19
Российский журналист, ведущий программы «Доброе утро» на «Первом канале» Сергей Бабаев заболел коронавирусом и попал в больницу. Врачи, прибывшей на вызов бригады скорой помощи, предположили пневмонию и госпитализировали заболевшего.
Как сообщает Telegram-канал Mash, телеведущий почувствовал себя плохо еще несколько дней назад. Тогда он заметил первые симптомы заболевания, среди них оказались одышка, кашель и повышенная температура.
В результате медицинского обследования в больнице врачи диагностировали Бабаеву пневмонию в стадии КТ2, так, степень поражения легких составила 25-50%.
Кроме того, у Бабаева наблюдаются признаки цитокинового шторма — воспалительной иммунной реакции организма на вирусную инфекцию. На данный момент состояние телеведущего медики оценивают как среднетяжелое.
Фото: Instagram seregababaev