Вдова Юрия Гагарина умерла на 85-м году жизни

Во вторник, 17 марта, ушла из жизни Валентина Ивановна Гагарина — вдова легендарного советского космонавта Юрия Гагарина. Об этом сообщили в пресс-службе Центра подготовки космонавтов, передает «Интерфакс».

Валентине Ивановне было 84 года, день своего рождения она отметила не так давно — 15 декабря.

До свадьбы с Юрием Гагариным, которая состоялась в 1957 году, Валентина Ивановна носила фамилию Горячева. Она родилась в 1935 году в Оренбурге. После гибели мужа она посвятила ему книгу «108 минут и вся жизнь», работала лаборантом-биохимиком в лаборатории Медицинского управления Центра управления полетами в Звездном городке.

Редакция Passion.ru выражает соболезнования родным, близким и коллегам Валентины Ивановны.