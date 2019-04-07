Вдова Валерия Золотухина скончалась на 71-м году жизни

Напомним, Тамара и Валерий Золотухины поженились в 1978 году. Брак продлился сорок лет и, несмотря на то, что последние годы своей жизни актер провел в отношениях с Ириной Линдт, официально развод с Тамарой Золотухиной так и не был оформлен. В 2007 году Тамара и Валерий потеряли сына — 28-летний Сергей Золотухин покончил с собой. Самого Валерия Золотухина не стало в 2013 году.