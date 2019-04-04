Вдова режиссера Станислава Говорухина госпитализирована в Москве из-за сильного стресса

Как стало известно РЕН ТВ, накануне в квартиру Галины Борисовны Говорухиной была вызвана «скорая помощь». Врачи осмотрели 71-летнюю женщину и диагностировали у нее глубокий стресс, накопленную усталость, а также повышенное артериальное давление. Самочувствие Галины Говорухиной ухудшилось после заседания суда по делу о наследстве ее супруга, режиссера Станислава Сергеевича Говорухина.

Напомним, актриса Анастасия Мартцинковская, которая заявляет, что 14 лет назад родила сына от Говорухина, на днях обратилась с иском «Об установлении факта признания отцовства и вступления в наследство» к супруге режиссера.