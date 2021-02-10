Вдова Евгения Леонова оказалась в реанимации

86-летнюю вдову Евгения Леонова Ванду Стойлову госпитализировали в одну из московских больниц. Женщину увезли в реанимацию одной из московских больниц.

Вдова великого актера стало плохо дома, у нее резко поднялось давление. Прибывшие в квартиру врачи скорой помощи приняли решение об экстренной госпитализации.

Журналисты издания «Стархит» связались с сыном Стойловой, актером Андреем Леоновым.

«Нормально пока все. Не надо ничего сообщать. Извините», — прокомментировал актер. Ранее в телепередаче «Судьба человека» Леонов рассказал о нестабильном состоянии своей матери.

«Мама потом заплатила за все здоровьем. Я не хочу об этом говорить, тянем ее, стараемся. Операции были сложные, но она молодец, держится. Папу часто вспоминаем», – говорит он.

Сама вдова Леонова ведёт закрытый образ жизни, не общается с журналистами и не посещает никаких телешоу.

Ее супруг, Евгений Леонов, скончался а 1994 году. Причиной его смерти, предположительно, стал оторвавшийся тромб.

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