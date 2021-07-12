Варвара Шмыкова развелась с мужем в 10-летнюю годовщину знакомства
В личном блоге Варвара Шмыкова и Евгений Козлов рассказали о своем расставании и поделились сообщениями из своих первых переписок. Также актриса показала извещение о вызове на судебное заседание о разводе.
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: www.instagram.com/barbaraska_92
Судя по всему, Варвара и Евгений разводятся мирно.
«12 июля. В этот день мы с @zhekoz познакомились 10 лет назад и на сегодня (так совпало) назначен наш официальный развод. Для меня сейчас это про иронию судьбы и про ценность момента, все в нашей жизни непостоянно и далеко не на все (хорошо, если хотя бы на себя) мы влияем, поэтому все, что мы можем, это ценить момент и людей, которые с нами его проживают.
Это день благодарности за эмоции и впечатления, за искренность и близость, за приключения и пройденный путь. Мы меняемся каждый день и это прекрасно», — опубликовали теперь уже экс-супруги одинаковые сообщения.
У Шмыковой и Козлова растет 4-летний сын Корней.
Фото и видео: Instagram
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