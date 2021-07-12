Варвара Шмыкова развелась с мужем в 10-летнюю годовщину знакомства

«12 июля. В этот день мы с @zhekoz познакомились 10 лет назад и на сегодня (так совпало) назначен наш официальный развод. Для меня сейчас это про иронию судьбы и про ценность момента, все в нашей жизни непостоянно и далеко не на все (хорошо, если хотя бы на себя) мы влияем, поэтому все, что мы можем, это ценить момент и людей, которые с нами его проживают.

Это день благодарности за эмоции и впечатления, за искренность и близость, за приключения и пройденный путь. Мы меняемся каждый день и это прекрасно», — опубликовали теперь уже экс-супруги одинаковые сообщения.