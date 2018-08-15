Валерия и Иосиф Пригожин обустраивают детскую комнату

В Сети уже давно муссируются слухи о том, что у Валерии и Иосифа Пригожина появился общий ребенок. Певица и продюсер не комментируют эту информацию прямо, но время от времени публикуют в своих микроблогах интригующие снимки с малышами. Впрочем, каждый раз становилось известно, что эти дети — либо отпрыски дальних родственников Иосифа, либо его маленький племянник.
Вот и на днях Пригожин признался в интервью журналу StarHit: «Нужно обновить, освежить интерьер в нашем особняке в Швейцарии. А теперь появились и иные причины — в следующий раз планируем приехать туда в другом, расширенном составе. Поэтому в первую очередь собираемся обустраивать детскую комнату, чтобы было все необходимое — кроватки, пеленальные столики, игрушки. Уже присматриваем мебель. Тут же невероятная природа, воздух, лес. Это пойдет на пользу малышу».
Оказалось, что речь идет именно о племяннике продюсера, с которым Иосиф очень любит проводить время: «Мы с Лерой обожаем нянчиться. Пока возимся с сынишкой моего брата, который появился на свет два месяца назад. Мальчишка очень спокойный, почти не шумит, только если что-то сильно надо. Беру его на руки и чувствую себя снова молодым отцом. Я и жена очень хотим деток. Пока Господь не дал, но не теряем надежды. А племянника и его родителей собираемся взять с собой на время следующего отдыха».
Напомним, от предыдущего брака у Валерии есть трое взрослых детей, которых ее супруг считает своими. У него самого также есть трое детей — 29-летний сын Дмитрий, 20-летняя дочь Даная и 19-летняя дочь Елизавета — однако Пригожин практически не общается с ними.
Фото и видео: Instagram