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Валерия и Иосиф Пригожин обустраивают детскую комнату

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Иосиф Пригожин и Валерия

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49-летний Иосиф Пригожин заявил в новом интервью, что он и его 50-летняя супруга Валерия планируют ремонт в своем доме в Швейцарии, и прежде всего сделают одну из комнат детской.

В Сети уже давно муссируются слухи о том, что у Валерии и Иосифа Пригожина появился общий ребенок. Певица и продюсер не комментируют эту информацию прямо, но время от времени публикуют в своих микроблогах интригующие снимки с малышами. Впрочем, каждый раз становилось известно, что эти дети — либо отпрыски дальних родственников Иосифа, либо его маленький племянник.

Вот и на днях Пригожин признался в интервью журналу StarHit: «Нужно обновить, освежить интерьер в нашем особняке в Швейцарии. А теперь появились и иные причины — в следующий раз планируем приехать туда в другом, расширенном составе. Поэтому в первую очередь собираемся обустраивать детскую комнату, чтобы было все необходимое — кроватки, пеленальные столики, игрушки. Уже присматриваем мебель. Тут же невероятная природа, воздух, лес. Это пойдет на пользу малышу».

Оказалось, что речь идет именно о племяннике продюсера, с которым Иосиф очень любит проводить время: «Мы с Лерой обожаем нянчиться. Пока возимся с сынишкой моего брата, который появился на свет два месяца назад. Мальчишка очень спокойный, почти не шумит, только если что-то сильно надо. Беру его на руки и чувствую себя снова молодым отцом. Я и жена очень хотим деток. Пока Господь не дал, но не теряем надежды. А племянника и его родителей собираемся взять с собой на время следующего отдыха».

Напомним, от предыдущего брака у Валерии есть трое взрослых детей, которых ее супруг считает своими. У него самого также есть трое детей — 29-летний сын Дмитрий, 20-летняя дочь Даная и 19-летняя дочь Елизавета — однако Пригожин практически не общается с ними.

Фото и видео: Instagram

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