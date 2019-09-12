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Валерия, Анита Цой, Лера Кудрявцева и другие звезды поздравляют Яну Рудковскую и Евгения Плющенко с 10-летием свадьбы

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Яна Рудковская и Евгений Плющенко с сыном Сашей

Фото: Instagram

Супруги в знаменательный день показали нежные фото друг с другом.

12 сентября олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко и продюсер Яна Рудковская празднуют оловянную свадьбу.

В этот важный для своей семьи день известные супруги опубликовали в социальных сетях свадебные снимки и признались, что 10 лет пролетели незаметно.

Яна Рудковская показала подписчикам нежное фото с мужем, оставив слова признания в любви только для мужа.

Ее супруг поделился целым фотоальбомом, отметив: «10 лет пролетели как один миг!».

«Совет до любовь!», - пожелал Арман Давлетьяров.

«Уже 10. Как вчера . Поздравляю вас», - написала Лера Кудрявцева, которая на свадьбе Плющенко и Рудковской была еще с Сергеем Лазаревым.

«Как же время летит!!! Поздравляем вас, дорогие наши!!!!!», - написала Валерия.

«Поздравляю, дорогие Яна и Евгений. Будьте счастливы!», - присоединилась Анита Цой.

К поздравлениям присоединились и многочисленные поклонники пары: «Супер!!! Как же приятно .. когда люди находят друг друга.. и с миллион раз приятней.. когда любят вопреки всему», «Сладкая парочка», «Поздравляем вас ! Вы такие красивые», - написали они (орфография, пунктуация и стилистика авторов в тексте сохранены, — прим. ред.).

Напомним, в браке у Яны и Евгения родился сын Саша. Брак стал для каждого из них вторым. У Рудковской во время совместной жизни с Виктором Батуриным появились двое сыновей Андрей и Николай. У Плющенко от первого брака есть сын Егор.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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