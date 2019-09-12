Валерия, Анита Цой, Лера Кудрявцева и другие звезды поздравляют Яну Рудковскую и Евгения Плющенко с 10-летием свадьбы

«Совет до любовь!», - пожелал Арман Давлетьяров.

«Уже 10. Как вчера . Поздравляю вас», - написала Лера Кудрявцева, которая на свадьбе Плющенко и Рудковской была еще с Сергеем Лазаревым.

«Как же время летит!!! Поздравляем вас, дорогие наши!!!!!», - написала Валерия.

«Поздравляю, дорогие Яна и Евгений. Будьте счастливы!», - присоединилась Анита Цой.

К поздравлениям присоединились и многочисленные поклонники пары: «Супер!!! Как же приятно .. когда люди находят друг друга.. и с миллион раз приятней.. когда любят вопреки всему», «Сладкая парочка», «Поздравляем вас ! Вы такие красивые», - написали они (орфография, пунктуация и стилистика авторов в тексте сохранены, — прим. ред.).

Напомним, в браке у Яны и Евгения родился сын Саша. Брак стал для каждого из них вторым. У Рудковской во время совместной жизни с Виктором Батуриным появились двое сыновей Андрей и Николай. У Плющенко от первого брака есть сын Егор.