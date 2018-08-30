Валентина Матвиенко стала вдовой

Стало известно, что 30 августа стал печальным днем не только для родных и близких Иосифа Кобзона. Супруг Валентины Матвиенко Владимир Васильевич также ушел из жизни после продолжительной болезни.

Эту новость журналистам сообщили в пресс-службе президента Беларуси Александра Лукашенко, который в телефонной беседе с Валентиной Ивановной выразил ей свои соболезнования. Информацию также подтвердили в Совете Федерации, председателем и спикером которого является Матвиенко.