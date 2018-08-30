Валентина Матвиенко стала вдовой

Стало известно, что 30 августа стал печальным днем не только для родных и близких Иосифа Кобзона. Супруг Валентины Матвиенко Владимир Васильевич также ушел из жизни после продолжительной болезни.
Эту новость журналистам сообщили в пресс-службе президента Беларуси Александра Лукашенко, который в телефонной беседе с Валентиной Ивановной выразил ей свои соболезнования. Информацию также подтвердили в Совете Федерации, председателем и спикером которого является Матвиенко.
Как сообщил РИА «Новости» источник в Совфеде, муж Матвиенко давно болел. В последние годы он был прикован к инвалидному креслу и жил в семейном особняке в Ленинградской области. Валентина и Владимир были женаты 46 лет. У них есть взрослые сын Сергей (первый супруг певицы Зары) и внучка Арина.
Фото: Kremlin Pool, Victoria Kozlova, Viktor Chernov, Komsomolskaya Pravda / Global Look Press
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